إيران تزعم عدم صحة تصريحات ترامب بشأن إسقاط طائرة مسيرة

بث التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الجمعة، لقطات مصورة قال إنها تظهر عدم صحة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن البحرية الأمريكية دمرت طائرة إيرانية مسيرة في الخليج.

وأظهر الفيديو الذي نشره الحرس الثوري لقطات من الجو لسفن حربية.

وقال التلفزيون: إن الطائرة المسيَّرة صورت اللقطات، بينما تظهر التوقيتات أن الطائرة كانت لا تزال تصور بعدما قالت واشنطن إنها أسقطتها في مضيق هرمز.

وكان ترامب قال، أمس الخميس، إن الطائرة المسيرة حلقت على مسافة 1000 ياردة (900 متر) من السفينة الحربية الأمريكية بوكسر، وتجاهلت ”نداءات عديدة للانسحاب“.