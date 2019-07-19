نائب وزير خارجية إيران: لم نفقد أي طائرة مسيرة

نفى عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الجمعة، أن تكون إيران قد فقدت أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز، وذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة إن سفينة حربية أمريكية ”دمرت“ طائرة إيرانية مسيرة.

وكتب عراقجي على تويتر ”لم نفقد أي طائرة مسيرة لا في خليج هرمز ولا في أي مكان آخر. أخشى أن تكون السفينة الحربية الأمريكية بوكسر قد أسقطت طائرتها المسيرة هي نفسها على سبيل الخطأ“.

من جانبها، نقلت وكالة ”تسنيم“ الإيرانية شبه الرسمية، عن أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، قوله إن ”كل الطائرات المسيرة التابعة لإيران في مضيق هرمز.. عادت سالمة إلى قواعدها بعد مهمة للتحقق والمراقبة ولم يرد أي تقرير عن أي رد من (السفينة الأمريكية) بوكسر“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال أمس الخميس، إن الطائرة المسيرة اقتربت إلى مسافة ألف ياردة من السفينة بوكسر متجاهلة تحذيرات متكررة.