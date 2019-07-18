ترامب: مدمرة أمريكية أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ”دمرت“ طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز بعد أن اقتربت منها لمدى يشكل تهديدا في أحدث واقعة تشهدها منطقة الخليج.

وأضاف ترامب في حفل بالبيت الأبيض أن الطائرة المسيرة حلقت حتى اقتربت إلى مسافة ألف ياردة من المدمرة بوكسر.

وقال ”هذا هو الأحدث في سلسلة من الاستفزازات والأعمال العدائية من إيران ضد سفن في المياه الدولية. تحتفظ الولايات المتحدة بحق الدفاع عن أفرادنا ومنشآتنا ومصالحنا“.

وتابع قائلا ”تم تدمير الطائرة المسيرة على الفور“ دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان اليوم الخميس إن السفينة الحربية الأمريكية بوكسر، وهي سفينة حربية برمائية هجومية، اتخذت ”إجراء دفاعيا“ ضد طائرة مسيرة بعدما اقتربت ”إلى مدى يشكل تهديدا“ في مضيق هرمز. لكن البيان لم يذكر جنسية الطائرة.

وتتصاعد حدة التوتر في منطقة الخليج وأثارت تلك التطورات مخاوف من احتمال انزلاق البلدين الخصمين إلى أتون حرب.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالضلوع في سلسلة هجمات على ناقلات نفط بأهم شريان لنقل الخام في العالم منذ منتصف مايو أيار وتنفي طهران الاتهام.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس طالبت الولايات المتحدة إيران بالإفراج الفوري عن سفينة تحتجزها في الخليج. وقال قائد الجيش الأمريكي بالمنطقة إن واشنطن ستعمل ”بدأب“ لضمان حرية مرور السفن في الممر المائي الحيوي.