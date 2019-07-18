بنس: واشنطن ستفرض عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق

بنس: واشنطن ستفرض عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق

المصدر: أ ف ب

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، يوم الخميس، إن واشنطن ستفرض عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق‎.

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