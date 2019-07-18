قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، يوم الخميس، إن واشنطن ستفرض عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق.
بنس: واشنطن ستفرض عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق
المصدر: أ ف ب
إرم نيوز - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل
قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، يوم الخميس، إن واشنطن ستفرض عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق.
المصدر: أ ف ب
قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، يوم الخميس، إن واشنطن ستفرض عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق.