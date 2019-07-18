واشنطن: سنعمل بقوة لتعزيز أمن الملاحة في الخليج

المصدر: ا ف ب

أكّد قائد القيادة الأمريكية الوسطى، الجنرال كينيث ماكينزي، خلال زيارة للسعودية، الخميس، أنّ الولايات المتحدة ستعمل ”بقوة“ مع شركائها لتعزيز أمن الملاحة في مياه منطقة الخليج، في أعقاب هجمات ضد ناقلات نفط اتُهمت طهران بتنفيذها.

وقال ماكينزي للصحفيين، في قاعدة الأمير سلطان الجوية في منطقة الخرج جنوب الرياض: ”نجري في الوقت الحالي مباحثات مع المجتمع الدولي حول أهمية حرية الملاحة في الشرق الأوسط“.

وتابع الجنرال الأمريكي: ”سنعمل بقوة مع شركائنا للوصول إلى حل يتيح حرية مرور النفط والسلع الأخرى في المنطقة“.

وجاءت تصريحات ماكينزي، بعد أسبوع من إعلان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزف دانفورد، أن واشنطن تتواصل مع عدد من الدول للنظر في إمكانية تشكيل تحالف ”من شأنه أن يضمن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.

وتفاقم التوتر في منطقة مضيق هرمز، التي تعبر خلالها يوميًا ثلث كمية الخام المنقول بحرًا على مستوى العالم، في الأسابيع القليلة الماضية، مع اتهام الولايات المتحدة إيران بالمسؤولية عن هجمات على ناقلات في المنطقة وإسقاط طهران طائرة مسيّرة أمريكية.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو، قد أعلن الشهر الماضي، أنه يأمل في أن تعمل أكثر من 20 دولة بينها الإمارات العربية المتحدة والسعودية، على ضمان أمن المنطقة البحرية.

وشدّد ماكينزي، على أنّ بلاده تجري ”مباحثات تمهيدية“ مع شركاء محتملين لضمان أمن الملاحة، خصوصًا في مضيق هرمز الاستراتيجي.

واعتبر أنّ ”هذه ليست مشكلة للولايات المتحدة وحدها، إنّها مشكلة دولية.. ونحن حريصون على أن نكون جزءا من حل دولي“.

ورفض الجنرال تأكيد تقرير لشبكة ”سي أن أن“، نقلاً عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، أفاد بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخّطط لإرسال 500 جندي إلى السعودية، على أن يتمركزوا في قاعدة الأمير سلطان.

وكانت واشنطن أعلنت في أيار/مايو الماضي، عن إرسال 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة ”تهديدات إيرانية“.

وزار ماكينزي السعودية غداة إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يوقف صفقات بيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار للسعودية وحلفاء آخرين لواشنطن، في خطوة من المرجح أن يستخدم ترامب الفيتو ضدها.