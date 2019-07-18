عقب القرار الأمريكي.. تركيا تدرس بدائل لمقاتلات ”F35“

أعلن إسماعيل دمير رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، أن بلاده ستواصل تقييم البدائل، ”وأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة“؛ على خلفية قرار الولايات المتحدة تعليق مشاركتها في برنامج تطوير مقاتلات ”إف 35“.

وقال في تصريحات، الخميس، ”سددنا إلى الآن كافة المستحقات المتعلقة ببرنامج مقاتلات إف-35 وأنجزنا واجباتنا بهذا الخصوص“.

ووصف قرار التعليق من قبل الولايات المتحدة بأنه ”متخذ من جانب واحد ولا مكان له في الاتفاقيات“.

وأكّد دمير أن التكلفة سوف ترتفع بنحو 7 – 8 ملايين دولار للمقاتلة الواحدة إذا تم استبعاد تركيا من البرنامج.

ولفت إلى استمرار مشروع تطوير المقاتلة محلية الصنع في تركيا بوتيرة عالية، حيث إن المشروع ”سيزداد زخمه أكثر في الفترة القادمة“.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج مقاتلات ”إف 35″؛ بسبب شرائها المنظومة الدفاعية الروسية ”إس 400“.

وفي وقت سابق، أعرب المدير التنفيذي لشركة ”روستاخ“ للصناعات الدفاعية الروسية الحكومية ”سيرغي تشيميزوف“، عن استعداد روسيا لبيع تركيا مقاتلات ”سو-35“.