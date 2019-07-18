شرطة أذربيجان تفرق متظاهرين من أمام السفارة الإيرانية بالعاصمة باكو (صورة)

نشرت شرطة أذربيجان قوات لحماية السفارة الإيرانية في العاصمة باكو، في أعقاب تظاهرة أمام المبنى؛ احتجاجًا على التعاون الإيراني- الأرميني لإنتاج الأسلحة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية ”بي بي سي“، اليوم الخميس، أن ”مجموعة من شباب حزب المساواة في أذربيجان، الذي كان أكثر نشاطًا بين الأحزاب المعارضة، حاولوا الوصول إلى مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة باكو“.

وأضافت أن ”قوات الشرطة تمكنت من إيقاف المتظاهرين بالقرب من محطة المترو بوسط المدينة، القريبة من مبنى السفارة الإيرانية“، مشيرة إلى أن ”قوات الشرطة اعتقلت عددًا من المتظاهرين، من بينهم رئيس منظمة شباب حزب المساواة، إيلمان قلي أوف، وجرى نقلهم إلى مكان مجهول“.

وتقول تقارير إن ما لا يقل عن 10 محتجزين في مركز الشرطة، جرى الإفراج عنهم بعد ساعات من التظاهرة.

وفي بيان، طالب المتظاهرون بأن توقف إيران وأرمينيا التعاون العسكري فيما بينهما لإنتاج الأسلحة، وكذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين الأذريين.

ويعتبر حزب المساواة أحد أقدم الأحزاب المعارضة في أذربيجان، وينتقده الرئيس إلهام علييف حاليًا.

وتقول مصادر قريبة من جمهورية أذربيجان، إن إيران وأرمينيا لديهما تعاون عسكري، وأن إنتاج ”رادار نجم-802“ يأتي ضمن برامج البلدين العسكرية، وهو نظام دفاعي مضاد للطائرات كشفت عنه إيران منتصف عام 2014.