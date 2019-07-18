مجلة أمريكية: ”صقور ترامب“ يدفعونه لحرب إقليمية مع إيران

دعت مجلة أمريكية، اليوم الخميس، الرئيس دونالد ترامب إلى تحييد صقوره في البيت الأبيض، والقيام بمبادرة حقيقية لفتح حوار مع إيران للخروج من المأزق الحالي، وتفادي اندلاع حرب إقليمية يسعى إليها هؤلاء الصقور.

ورأت مجلة ”أمريكان كونزرفاتيف“ أن طهران لن تتفاوض أبدًا مع واشنطن من موقف ضعف، بعد انسحاب ترامب من اتفاق 2015 النووي العام الماضي، معربة عن اعتقادها بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كذب عندما أعلن عن رغبة الولايات المتحدة بالتفاوض مع إيران دون أي شروط.

وسخرت المجلة من تصريحات المبعوث الأمريكي المكلف بشؤون إيران، بريان هوك، والتي دعا فيها طهران بالرد بدبلوماسية على الدبلوماسية الأمريكية، قائلة إن ”محاولة واشنطن تدمير الاقتصاد الإيراني بفرض عقوبات شاملة ليست دبلوماسية.“

وقالت المجلة:“يجب على ترامب تجاهل وزير خارجيته ومستشاره للأمن القومي جون بولتون، وتقديم عرض حقيقي وصادق لبدء مفاوضات مع إيران“ مشيرة إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الأخيرة، التي قال فيها، إن هناك فرصة للحوار مع واشنطن في حال وافقت على رفع العقوبات، وإن الإدارة الأمريكية هي التي تخلت عن الاتفاق النووي والمفاوضات ويمكنها العودة إليها.

ودعت المجلة في تقريرها الإدارة الأمريكية إلى الإعلان عن رغبتها في إعادة إحياء اتفاق 2015 ورفع العقوبات تدريجيًّا عن إيران تزامنًا مع تحديد موعد للمفاوضات بين الجانبين، مشددة أن على واشنطن أن تؤكد عدم وجود أي شروط مسبقة.

واعتبر التقرير أن على واشنطن تقديم تنازلات مقابل تنازلات إيرانية بما فيها تخفيف العقوبات وتقليل الدعم العسكري لخصوم إيران والعمل على تحقيق توازن قوى إقليمي.

وقال التقرير ”لم تنجح واشنطن في فهم إيران بطريقة صحيحة على مدى سبعة عقود، والآن لدى ترامب الفرصة لتصحيح ذلك باتباع نهج جديد كليًّا بما فيه استبعاد العمل العسكري والقبول بحلول وسط وإبداء استعداده لالتزام حقيقي بالدبلوماسية.“

وختم قائلًا: ”لقد فاجأ ترامب الجميع في موضوع كوريا الشمالية.. أفلا يستطيع أن يفعل الشيء ذاته الآن في الموضوع الإيراني.“