مقتل 21 من ”الكوماندوز“ بهجوم لطالبان غربي أفغانستان

قتل 21 من القوات الخاصة الأفغانية ”الكوماندوز“ في هجوم لمسلحي حركة طالبان بولاية بادغيس غربي البلاد.

وأفاد والي بادغيس عبد الغفور ملكزي، في تصريح صحفي، الخميس، أن مسلحي طالبان نصبوا كمينًا لوحدات من الكوماندوز أثناء توجههم لتنفيذ عملية في قضاء ”كمري“ بالولاية.

ولفت ملكزي إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 21 من عناصر الكوماندوز، و20 مسلحًا في الاشتباكات التي دارت عقب الهجوم.

من جانبه، ذكر وكيل مجلس شورى الولاية محمد ناصر نازاري أن الهجوم أدى إلى مقتل 34 من عناصر الكوماندوز.

بدورها، ادعت طالبان في بيان لها، أن 39 من عناصر الكوماندوز لقوا مصرعهم في الهجوم.