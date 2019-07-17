صحيفة أمريكية: ترامب وافق على مقترح للقاء ظريف

قالت صحيفة ”بوليتيكو“ الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب وافق على مقترح تقدم به عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي لعقد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي يتواجد في نيويورك للمشاركة بمنتدى تنظمه الأمم المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، راند بول، قدَّم مقترحًا للرئيس ترامب لعقد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف”.

وأوضح السيناتور راند بول للصحيفة أن الرئيس دونالد ترامب وافق على الاقتراح.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن“الولايات المتحدة ملتزمة بالتفاوض دون شرط مسبق مع إيران”.

وفي إمكانية عقد لقاء بينه وبين ظريف، أوضح بومبيو:“إذا تم ذلك، سيكون كل شيء رائعًا، وإذا لم يحدث، سندخل في مسار مختلف“.

وفي وقت سابق قال ظريف، خلال مقابلة تلفزيونية وهو يخاطب بومبيو:“إذا تم رفع العقوبات الأمريكية، سأكون مستعدًا للتفاوض معه“.