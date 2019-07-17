إيران تنشر طائرات مسيرة هجومية على حدود أفغانستان (صور)

كشفت تقارير إخبارية إيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسلم القوات البرية للجيش الإيراني طائرات مسيرة من طراز ”مهاجر 6″، حيث قامت بنشرها على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد مع دولة أفغانستان.

وأفاد تقرير لوكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية، بأن ”وحدة الطائرات المسيرة التابعة للقوات البرية للجيش الإيراني 3 ، تسلمت طائرات مسيرة من طراز مهاجر 6 بقاعدة حضرة ولي عصر للقوات البرية“، مشيرًا إلى أن ”الطائرة المسيرة المذكورة مجهزة بقدرات هجومية ورصد“، لافتًا إلى أن ”هذه هي المرة الأولى التي يتسلم فيها الجيش الإيراني هذا الطراز من الطائرات المسيرة بعدما كانت بحوزة قوات الحرس الثوري فقط“.

وذكر أن ”وحدة الطائرات المسيرة للجيش الإيراني تضم الآن ثلاثة أنواع من الطائرات المسيرة وهي، مهاجر6 ومهاجر4 ومهاجر2 حديثة M2N، التي تم الكشف عنها أول مرة في ديسمبر من العام 2014″، منوهًا إلى أن ”الطائرة المسيرة مهاجر6 تعمل على مدى بعيد يصل إلى أكثر من 50 كلم عن طراز مهاجر4 و2، إذ يصل مداها إلى 150 كلم، وهي مزودة بكاميرات قادرة على الدوران بدرجة 360، وتحتوي على حامل لصواريخ مختلفة“.

وأوضح التقرير أنه ”يُمكن لطائرة مهاجر6 حمل القنابل والصواريخ القابل إطلاقها من الطائرات المسيرة فضلًا عن قدراتها الهجومية والرصد المزودة بها“، مبينًا أن ”قوات الحرس الثوري قامت باستخدام هذا النوع من الطائرات في عمليات عسكرية لضرب مواقع بمنطقة كردستان العراق، فيما تم نشر هذه الطائرات اليوم على الحدود الشمالية الشرقية لإيران مع أفغانستان“.

وأعادت وكالة ”تسنيم“، التذكير بأن ”رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أعلن في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، تسليم جزء من الحدود المشتركة مع أفغانستان للقوات البرية للجيش الإيراني“.

وكان اللواء باقري صرح على هذا القرار حينها، قائلًا إن ”أفغانستان دولة تعاني من بعض الاضطرابات الأمنية ومن الممكن أن تحدث حوادث على الحدود المشتركة“.

وعلق تقرير وكالة ”تسنيم“ على نشر القوات الإيرانية طائرات مسيرة هجومية بقوله، إن ”تغيير وجهة القوات البرية للجيش والحرس الثوري من دفاعية إلى هجومية، يحتاج إلى تجهيز هذه القوات بمعدات وأسلحة هجومية حساسة“.