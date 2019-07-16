عقوبات أمريكية ضد 4 من جنرالات ميانمار

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات ضد 4 من جنرالات ميانمار بينهم رئيس الأركان ونائبه، على خلفية حملة الإبادة الممارسة ضد أقلية الروهنغيا المسلمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي،مايك بومبيو، في بيان، إنّ العقوبات تم فرضها بسبب ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان“، والتي تشمل عمليات قتل خارج نطاق القضاء ضمن حملة التطهير العرقي الممارسة ضد الروهنغيا في إقليم أراكان (راخين)، شمالي ميانمار.

و تمنع العقوبات أولئك المستهدفين منها وعائلاتهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

والمشولون بالعقوبات هم رئيس الأركان، مين أونغ هيلينغ، ونائبه، سوي وين، إضافة إلى اثنين من المرؤوسين الذين يعتبرون مسؤولين عن الانتهاكات.

ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا ”مهاجرين غير نظاميين“ من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة ”الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم“.