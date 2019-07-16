النواب الأمريكي يصوت على قرار لإدانة ”التصريحات العنصرية“ لترامب

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قرر مجلس النواب الأميركي الثلاثاء التصويت على قرار لإدانة ”التصريحات العنصرية“ التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق أعضاء بالمجلس. وكان ترامب استهدف بتغريداته النائبات الكسندريا اوكاسيو كورتيز (نيويورك) وإلهان عمر (مينيسوتا) وأيانا بريسلي (ماساشوستس) ورشيدة طليب (ميشيغان). وفي إطار استراتيجيته القائمة على تأجيج الجدل حول شخصه، حرص ترامب عبر تغريدة صباحية الثلاثاء على…