النواب الأمريكي يصوت على قرار لإدانة ”التصريحات العنصرية“ لترامب

قرر مجلس النواب الأميركي الثلاثاء التصويت على قرار لإدانة ”التصريحات العنصرية“ التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق أعضاء بالمجلس.
وكان ترامب استهدف بتغريداته النائبات الكسندريا اوكاسيو كورتيز (نيويورك) وإلهان عمر (مينيسوتا) وأيانا بريسلي (ماساشوستس) ورشيدة طليب (ميشيغان).
وفي إطار استراتيجيته القائمة على تأجيج الجدل حول شخصه، حرص ترامب عبر تغريدة صباحية الثلاثاء على تكرار ما قاله الاثنين عن النائبات الديموقراطيات الأربع. وكتب قائلا ”إن بلدنا حر ورائع ومزدهر. إذا كنتن تكرهن بلادنا أو إن لم تكنّ سعيدات هنا، بإمكانكنّ الرحيل“.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 يبدو ترامب مصمما أكثر من أي وقت على استقطاب قاعدته الانتخابية البيضاء في اكثريتها، وعلى العمل على بث الفرقة في صفوف خصومه الديموقراطيين.