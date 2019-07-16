بسبب زيه القومي.. إيران تعاقب صبيًا من البلوش بالسجن مدى الحياة

كشف مركز حقوق الإنسان في إيران، أن السلطات الأمنية اعتقلت صبيًا من القومية البلوشية في مدينة شيراز جنوب البلاد بسبب ارتدائه زي أبناء قوميته.

ونقل موقع ”إيران واير“ المعارض عن المركز الحقوقي اليوم الثلاثاء، قوله إنه ”في أحدث انتهاك خاص للحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين من القومية البلوشية، أقدمت السلطات الأمنية في مدينة شيراز على اعتقال صبي يبلغ من العمر 17 عامًا لارتداء الزي المحلي لأبناء هذه القومية“.

وأضاف المركز بحسب مصادره الخاصة أن ”السلطات القضائية في مدينة شيراز قدمت الصبي للمحاكمة دون محامٍ وحكمت عليه بالسجن المؤبد بتهم المحاربة“.

وتهمة المحاربة بحسب القانون الإيراني قد تصل بالشخص المدان إلى الإعدام أو العقوبة مدى الحياة.

وتشير التقديرات إلى أن نسبة البلوش في إيران 2% من مجموع سكان إيران البالغ عددهم 83 مليون، وغالبيتهم ينتمون للمذهب السني، بحسب احصائيات رسمية.

وتعاني الأقليات الدينية والقومية من المضايقات، ولا يقتصر الحال على البلوش، فالقومية العربية التي تقطن في إقليم خوزستان جنوب إيران يتحاشى أبناؤها ارتداء الزي العربي في العديد من المناطق بسبب تعرضهم للإهانة والتعدي من قبل الفرس.