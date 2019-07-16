قائد في الحرس الثوري يفجّر مفاجأة غريبة بشأن إسقاط الطائرة الأمريكية

فجَّر قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، اليوم الثلاثاء، مفاجأة ”غريبة“ عندما قال إن الإمام الثامن لدى الطائفة الشيعية علي بن موسى الرضا المدفون في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، ساعد بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيَّرة في 20 من شهر حُزيران/يونيو الماضي.

ونقلت وكالة أنباء ”آستان نيوز“ التابعة لمقام الرضا، عن العميد حاجي زادة قوله خلال زيارته للمرقد واجتماعه برئيسه الشيخ أحمد مروي:“تمكنا من الإطاحة بالطائرة الأمريكية الغازية فوق سماء إيران بمساعدة الإمام الرضا“ الذي تُوفي العام 819 ميلادي“.

وأضاف:“توسلنا إلى الإمام الرضا، وطلبنا منه المساعدة في إسقاط الطائرة الأمريكية المسيَّرة عندما دخلت الأجواء الإيرانية“، لافتًا إلى أن“العملية لها أبعاد مختلفة ستكون واضحة مع مرور الوقت“.

وأشار القائد الإيراني إلى أن“إسقاط الطائرة الأمريكية المسيَّرة، وفق كلمات المرشد الأعلى علي خامنئي، كانت ناجحة في جميع الاتجاهات، وكسرت عالم الغطرسة، وأزالت هيبة الولايات المتحدة أمام الجميع“، على حدّ قوله.

وأوضح:“قبل حوالي شهر من العملية، كنا في مزار الإمام الرضا، حيث طلبنا منه توفير الظروف لإظهار سلطة النظام على العدو، وبالتالي نحن ندرك أن هذا النصر نتيجة لتوجيهات الإمام الرضا“.