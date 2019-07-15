جونسون يقول إنه لن يساند عملًا عسكريًا أمريكيًا ضد إيران

جونسون يقول إنه لن يساند عملًا عسكريًا أمريكيًا ضد إيران

المصدر: رويترز

قال بوريس جونسون المرشح الأوفر حظًا لرئاسة الوزراء في بريطانيا، اليوم الإثنين، إنه لن يساند الولايات المتحدة حاليًا إذا شنت عملًا عسكريًا ضد إيران.

وأوضح جونسون خلال مناظرة: ”لو كنت رئيس الوزراء الآن، هل سأدعم العمل العسكري ضد إيران؟ الإجابة لا“.

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