نتنياهو: رد الاتحاد الأوروبي على إيران يذكر باسترضاء أوروبا للنازي

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على انتهاكات إيران لقيود الاتفاق النووي، قائلًا إنه ”يذكره بفشل الدبلوماسية مع ألمانيا النازية قبيل الحرب العالمية الثانية“.

وقال نتنياهو في بيان مصور، بعدما ذكرت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، أن أطراف الاتفاق النووي لا تعتبر مخالفات طهران للاتفاق انتهاكات كبيرة، ”إنه (الرد) يذكرني بالاسترضاء الأوروبي (للنازي) في الثلاثينيات“.

وأضاف نتنياهو ”هناك أيضًا من يدفنون رؤوسهم في الرمال ولا يرون الخطر الوشيك“. وتابع قائلًا: ”يبدو أن هناك في أوروبا أناسًا لن يستيقظوا حتى تسقط الصواريخ النووية الإيرانية على الأراضي الأوروبية، لكن سيكون قد فات الأوان بالطبع“.

وترى إسرائيل أنه إذا انضمت القوى الأوروبية للولايات المتحدة في إعادة فرض العقوبات على إيران، فإن ذلك سيجبر الإيرانيين على خوض مفاوضات على اتفاق نووي آخر أشد تقييدًا.

وقال نتنياهو، ملمحًا إلى تهديد إسرائيل المستمر بشن حرب على إيران كملاذ أخير، ”تحت أي ظرف، سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية“.