ترامب لنائبات ديمقراطيات: ”إن كنتن غير مسرورات في أمريكا يمكنكن المغادرة“‎

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كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على أربع نائبات ديمقراطيات تقدميات اليوم الإثنين، معبّرًا بأنهن إذا كن غير مسرورات في الولايات المتحدة فـ“يمكنهن المغادرة“. وقال ترامب لصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض: ”كل ما يقمن به هو التذمّر“، مضيفًا: ”هؤلاء أشخاص يكرهون بلدنا، أعتقد أنهم يكرهونها بقوة“. وتابع: ”إن كنتن غير مسرورات هنا، يمكنكن المغادرة“،…