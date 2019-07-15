الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد نفطًا خامًا من إيران في يونيو

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أظهرت بيانات مبدئية من هيئة الجمارك بكوريا اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا خاما من إيران في يونيو/ حزيران بالمقارنة مع 686849 طنا استوردتها قبل عام. وأظهرت البيانات أيضا إن كوريا الجنوبية أكبر خامس مشتر للنفط في العالم استوردت في المجمل 11.5 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 13.1 مليون طن…