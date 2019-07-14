مقتل 3 جنود أتراك باشتباكات مع حزب العمال الكردستاني

المصدر: أ ف ب

قتل 3 جنود أتراك وأصيب آخر، الأحد، في اشتباكات مع عناصر من حزب العمّال الكردستاني، جنوب شرق تركيا.

وذكرت وكالة ”دمير اوران“ الإخبارية، أن الجنود قتلوا في محافظة هكاري القريبة من الحدود العراقية، مشيرة إلى أن 3 مسلحين قتلوا أيضًا.

وأوقع النزاع بين السلطات التركية وحزب العمّال الكردستاني أكثر من 40 ألف قتيل منذ نشوبه العام 1984.

وأطلق الجيش التركي في نهاية شهر أيار/مايو الماضي، هجومًا جويًا وبريًا يهدف بالأخص إلى تدمير ملاجئ للأكراد في الجبال العراقية، وبدأت مرحلة ثانية من هذه العملية، مساء يوم الجمعة الماضي.