إيران تنفي وجود مساع روسية لعقد لقاء بين ظريف ونظيره الأمريكي

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، ما وصفه بـ“الشائعات“ التي تتحدث عن وجود مساع روسية لعقد لقاء بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن موسوي قوله، اليوم الأحد، إن ”إيران تنفي أن تكون الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى طهران عبر روسيا“، مضيفًا، ”لا توجد مفاوضات جارية بين إيران والولايات المتحدة على أي مستوى“.

ويبدو أن موسوي ينفي تقارير تناولتها وسائل الإعلام الإيرانية، التي قالت إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، من المقرر أن يجتمعا قريبًا بفضل جهود الوساطة الروسية.

ووصف المسؤول الإيراني التقارير بأنها ”أخبار مزيفة وملفقة“.

وربما كانت التقارير مستوحاة من أخبار أخرى قالت إن ظريف سيزور العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة التي وصلها أمس للمشاركة بالاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للمسؤولين الرفيعين في الأمم المتحدة.

ورفض المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عدة مرات إجراء مفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، فيما تطالب حكومة الرئيس حسن روحاني، واشنطن بالعودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات مقابل دراسة مقترح التفاوض من جديد مع إدارة ترامب.

وقال خامنئي خلال لقائه مؤخرًا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن ”الولايات المتحدة تفتقر إلى الصدق، وإنه لن تكون هناك مفاوضات مع إدارة ترامب“.