نتنياهو يتوعد لبنان بضربة ساحقة إذا أقدم حزب الله على أي ”حماقة“‎

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، بتوجيه ضربة ساحقة للبنان ولـ“حزب الله“، إذا أقدم الأخير على ”ارتكاب أي حماقة ضد إسرائيل“، كما نقلت عنه صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

تصريحات نتنياهو، جاءت ردًّا على مقابلة بثتها قناة ”المنار“، التابعة لـ“حزب الله“، الجمعة، مع أمينه العام ”حسن نصر الله“، هدد فيها باستهداف كل إسرائيل.

كما قال ”نصر الله“، إنه ليس بحاجة إلى سلاح نووي أو آلاف الصواريخ، فيكفي أن يصيب صاروخ واحد خزانات الأمونيا الإسرائيلية في ميناء حيفا.

وقال نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، الأحد، ”سمعنا نهاية الأسبوع تصريحات (حسن) نصر الله، عن خطته لمهاجمة إسرائيل.. وإن تجرأ الحزب على مهاجمتها فسنوجه له ولـ لبنان ضربة ساحقة“.

وأضاف: ”لن أذكر تفاصيل خططنا كما فعل نصر الله، لكن يكفي أن نذكَّره أن حزبه قضى بضع سنوات يحفر أنفاقًا (تحت الحدود اللبنانية مع إسرائيل) فتم تدميرها خلال أيام“.

وكان نتنياهو يشير إلى عملية ”درع الشمال“، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، في الـ 4 من ديسمبر/كانون الأول 2018، للكشف عن أنفاق يقول إن ”حزب الله“ اللبناني، يقوم بحفرها أسفل الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وكشف سبعة أنفاق قام بتدميرها.

وأحيا ”حزب الله“، الذكرى الثالثة عشرة للحرب على لبنان عام 2006، والتي اندلعت في الـ 12 من يوليو/ تموز حتى الـ 13 من أغسطس/آب 2006، وأودت بحياة أكثر من ألف شخص في لبنان، أغلبهم مدنيون، وما يزيد عن 150 في إسرائيل، أغلبهم عسكريون، فضلًا عن الدمار المادي الذي لحق بلبنان.