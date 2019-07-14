وفاة الحاكم العسكري السابق لبنغلاديش حسين إرشاد

توفى الحاكم العسكري السابق لبنغلاديش حسين محمد إرشاد اليوم الأحد عن عمر ناهز 90 عامًا بعد مشكلات صحية مرتبطة بتقدم العمر وذلك حسب ما قال أحد مساعديه.

وقال سكرتيره الصحفي إن ”إرشاد الذي كان زعيم المعارضة في البرلمان دخل مستشفى عسكريًّا في العاصمة داكا وظل على أجهزة الإعاشة لمدة عشرة أيام“.

وأضاف سونيل شوفا روي للصحفيين ”توفى صباح اليوم بعد معاناة استمرت نحو ثلاثة أسابيع“.

واستولى إرشاد على السلطة حينما كان رئيسًا لأركان الجيش في انقلاب أبيض في الـ 24 من نيسان/ أبريل 1982 مطيحًا بالرئيس عبد الستار، وأعلن نفسه رئيسًا في 1983.

وظل إرشاد يحكم بنغلادش إلى أن أجبرته انتفاضة شعبية على الاستقالة في 1990.