أمريكا: موقفنا لم يتغير بشأن دور تركيا في برنامج مقاتلات إف-35‎

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لم تغير موقفها بشأن دور تركيا في برنامج الطائرة المقاتلة إف-35 إذا اشترت منظومة روسية للدفاع الصاروخي، وأنه سيتحدث مع نظيره التركي في وقت لاحق اليوم.

وكان إسبر قد أبلغ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بشكل شخصي في بروكسل في 26 يونيو/ حزيران، بأنه لا يمكن أن تمتلك تركيا منظومة إس-400 الروسية والطائرة إف-35 المتطورة معًا.

وقال إسبر في وزارة الدفاع (البنتاجون): ”نحن على علم بتسلم تركيا أجزاء من منظومة إس-400.. موقفنا بخصوص المقاتلة إف-35 لم يتغير، وسوف أتحدث مع نظيري التركي الوزير أكار بعد ظهر اليوم“.