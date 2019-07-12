الرئيس الصيني يدعو ترامب لتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية

دعا الرئيس الصيني ”شي جين بينغ“ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية خلال اجتماعهما في اليابان الشهر الماضي، وفق قول وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة.

وانضمت الصين إلى عقوبات صارمة فرضتها الأمم المتحدة، بعد أن أجرت بيونغ يانغ تجارب صاروخية ونووية متكررة، لكنها لمحت إلى احتمال تخفيف العقوبات مكافأة لكوريا الشمالية على حسن سلوكها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ للصحفيين، إن شي أطلع ترامب على موقف الصين من كوريا الشمالية حين اجتمعا على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

وقال قنغ ”خلال الاجتماع مع الرئيس ترامب في أوساكا أطلعه الرئيس شي على موقف الصين المبدئي من قضية شبه الجزيرة، ودعا الجانب الأمريكي إلى إظهار المرونة والوصول إلى حل وسط مع الكوريين الشماليين بما في ذلك تخفيف العقوبات في الوقت المناسب“.

وأجرى شي وترامب محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مؤخرًا، والتقى شي معه قبل قمة مجموعة العشرين خلال زيارة لبيونغ يانغ، بينما اجتمع معه ترامب عقب القمة حين التقاه في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة تأمل في تجميد البرنامج النووي لكوريا الشمالية لتكون هذه البداية لعملية نزع السلاح النووي، وذلك قبل محادثات جديدة مع بيونغ يانغ من المقرر أن تجري الشهر الجاري .