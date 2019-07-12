الحرس الثوري يهاجم مواقع للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق

قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، إن الحرس الثوري هاجم مواقع للمعارضة الإيرانية المسلحة بالطائرات المسيرة والصواريخ قرب الحدود مع منطقة كردستان العراق.

ونقلت الوكالة، عن بيان للحرس الثوري، قوله: ”قتل وجرح عدد كبير من الإرهابيين“ في القصف الذي بدأ يوم الأربعاء.

وذكر تقرير لوكالة تسنيم باللغة العربية وتغريدة لتلفزيون برس (تي.في) الإيراني أن الضربات تجري على الجانب العراقي من الحدود، لكن البيان الذي نشر باللغة الفارسية اكتفى بقول إن الضربات جرت على الحدود.

وقال البيان إن القصف جاء ردًا على هجمات منفصلة نفذتها الجماعة المعارضة وأسفرت عن مقتل خمسة على الأقل من أفراد الحرس الثوري في غرب إيران.

وتتكرر الاشتباكات بالمنطقة بين قوات الأمن الإيرانية وجماعات مسلحة كردية إيرانية تتخذ من العراق المجاور قاعدة لها مثل حزب الحياة الحرة الكردستاني الذي تتهمه طهران بالارتباط بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.