بريطانيا: المحادثات مستمرة مع واشنطن لتعزيز وجودنا العسكري بالخليج

قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، إن المناقشات بين بريطانيا والولايات المتحدة مستمرة لتعزيز وجودهما العسكري في الخليج.

،جاء ذلك في وقت تتزايد فيه التوترات مع إيران؛ بعدما احتجزت بريطانيا ناقلة إيرانية في جبل طارق وبعدما قالت إن سفنًا إيرانية حاولت اعتراض الناقلة (بريتيش هيريتدج) التي تشغلها شركة (بي.بي) في مضيق هرمز.

وقالت المتحدثة باسم ماي: ”نجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تعزيز وجودنا في وجه التهديدات الأخيرة التي تواجه الملاحة بالمنطقة“.

وفي السياق، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الجمعة، إن بريطانيا لا تسعى لتصعيد الوضع مع إيران.

وقال هنت لتلفزيون سكاي نيوز: ”هذا رد فعل منا على ما يحدث بطريقة محسوبة وحذرة ونوضح لإيران بأننا لا نسعى لتصعيد هذا الوضع“.