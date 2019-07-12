إيران تدعو بريطانيا للإفراج الفوري عن ناقلتها النفطية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، بأن إيران دعت بريطانيا للإفراج الفوري عن ناقلتها النفطية العملاقة التي احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية الأسبوع الماضي، للاشتباه بخرقها عقوبات أوروبية بنقل النفط إلى سوريا.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، عن موسوي قوله ”هذه لعبة خطيرة ولها عواقب.. الذرائع القانونية للاحتجاز ليست سليمة.. الإفراج عن الناقلة في مصلحة جميع الدول، على القوى الخارجية مغادرة المنطقة لأن إيران والدول الإقليمية الأخرى قادرة على ضمان أمن المنطقة“.

وحذرت إيران من إجراءات متبادلة إذا لم تفرج بريطانيا عن الناقلة.