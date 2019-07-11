ردًا على التحرش الإيراني بمضيق هرمز.. أمريكا: نعمل مع الشركاء لحماية الملاحة البحرية

قال الأسطول الأمريكي الخامس يوم الخميس إنه يعمل عن كثب مع البحرية الملكية البريطانية وشركاء إقليميين ودوليين لحماية حرية الملاحة.

وجاء ذلك بعد يوم من محاولة 3 سفن إيرانية اعتراض طريق ناقلة تابعة لشركة ”بي.بي“ خلال مرورها في مضيق هرمز.

وقال نائب الأميرال جيم مالوي قائد الأسطول في بيان: ”الأسطول الأمريكي الخامس أُحيط علمًا بالتحرش غير القانوني الذي قامت به البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ومحاولات اعتراض طريق السفينة التجارية البريطانية بريتيش هيريتدج يوم العاشر من يوليو تموز قرب مضيق هرمز“.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، قال الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة أعدت خطة سيتولى بموجبها تحالف عسكري دولي حماية المياه الاستراتيجية قبالة كل من إيران واليمن.

وأضاف دانفورد: ”نتواصل الآن مع عدد من الدول لتحديد ما إذا كان بإمكاننا تشكيل تحالف يضمن حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز ومضيق باب المندب“.