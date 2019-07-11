الأمم المتحدة: أي تصعيد في الخليج سيكون كارثيًا

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الخميس، أنها على دراية برواية الجانبين الإيراني والبريطاني، بشأن أنباء احتجاز ناقلة بحرية تابعة للأخيرة بمضيق هرمز، وحذرت من أن ”أي تصعيد سيكون كارثيًا على المنطقة“.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال المتحدث الأممي، للصحفيين: ”الأمين العام أنطونيو غوتيريش، طالب مرارًا جميع الأطراف بعدم التصعيد، ودعا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وضمان حرية الملاحة في الخليج“.

وأردف قائلًا: ”نحن على دراية برواية الطرفين بشأن ناقلة النفط البريطانية بمضيق هرمز.. إن أي تصعيد سيكون كارثيًا على المنطقة“.