نتنياهو: إسرائيل ستشن هجومًا ”مباغتًا و واسعًا“ على غزة 

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن إسرائيل تستعد لشن حملة عسكرية واسعة النطاق ومباغتة في قطاع غزة بهدف إعادة الهدوء الى جنوب البلاد.

وأضاف، خلال تصريح نقلته قناة ”مكان“ العبرية، أن“هذه الحملة ستحمل طابعًا هجوميًا“، رافضًا تقديم مزيد من التفاصيل.

ووردت أقوال رئيس الوزراء خلال زيارة قام بها إلى مدينة أشكلون اليوم.

والتأمت لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في إحدى المناطق المحيطة في قطاع غزة اليوم، وأُفيد بأن معظم أعضاء اللجنة شاركوا في الجلسة إلى جانب ممثلين عن وزارات مختلفة، ورؤساء مجالس محلية وإقليمية.

وقال رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي إنه يجب شن حملة عسكرية واسعة النطاق على غرار عملية ”الجرف الصامد“، لإعادة الهدوء إلى السكان.

وبدوره أعرب رئيس المجلس الإقليمي ”حوف أشكلون أيتمار رفيفو“ عن تذمره من عدم استجابة السلطات المختصة لطلبات أساسية تتعلق بأمن السكان. وضرب مثلًا حول رفضها نصب كاميرات على السياج المحيط بـ“نتيف هعاسارا“ بداعي عدم وجود تمويل كافٍ.

وذكر موقع ”حدشوت 24“ العبري، اليوم، أن إسرائيل رفعت درجة الاستنفار الأمني على حدود قطاع غزة، وسط حالة من الحذر والترقب لما ستسفر عنه الأحداث بعد استشهاد عنصر حماس، اليوم، وتهديد الفصائل الفلسطينية برد قوي على خرق الاحتلال للتهدئة المبرمة مع الفصائل.

وحذّرت الأجنحة المسلحة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، إسرائيل من رد قوي وعنيف بعد استهداف عناصر من الحركتين على حدود قطاع غزة، خلال أداء مهام ”الرباط“ والمراقبة.

وأفادت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، بأن الشاب محمود أحمد صبري الأدهم استُشهد متأثرًا بإصابته نتيجة قصف الاحتلال نقطة للضبط الميداني التابع لكتائب القسام، صباح اليوم.

وأعلنت كتائب القسام، في بيان، أن الاحتلال تعمّد إطلاق النار على ”أحد مجاهديها أثناء تأديته واجبه في قوة حماة الثغور، وأنها تُجري فحصًا وتقييمًا للجريمة“، وأنها لن ”تمر مرور الكرام“، وسيتحمّل العدو عواقب هذا العمل الإجرامي.

وقالت مصادر إسرائيلية، اليوم، إن ”حماس تُخلي مراصدها على الحدود، وكذلك قوات الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلي تنسحب من المكان؛ خوفًا من الرد على استشهاد أحد عناصر الضبط الميداني التابعة للحركة الفلسطينية“.