بريطانيا تنصح السفن الرافعة لعلمها بتوخي أقصى درجات الحذر بمضيق هرمز

بريطانيا تنصح السفن الرافعة لعلمها بتوخي أقصى درجات الحذر بمضيق هرمز

المصدر: رويترز

ذكرت محطة ”سكاي نيوز“ التلفزيونية، اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر لم تسمها في قطاع الملاحة، أن بريطانيا أوصت كل السفن التي ترفع علمها، بتوخي أقصى درجات الحذر في مضيق هرمز.

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