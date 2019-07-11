بريطانيا تنصح السفن الرافعة لعلمها بتوخي أقصى درجات الحذر بمضيق هرمز

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ذكرت محطة ”سكاي نيوز“ التلفزيونية، اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر لم تسمها في قطاع الملاحة، أن بريطانيا أوصت كل السفن التي ترفع علمها، بتوخي أقصى درجات الحذر في مضيق هرمز.