برلماني إيراني: طهران ستقلص التزاماتها النووية بقوة في هذه الحالة

نقلت وكالة ”فارس“ للأنباء، عن برلماني إيراني كبير قوله، اليوم الخميس، إنه إذا لم تفِ الدول الأوروبية بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، فإن بلاده ستتخذ بقوة مزيدًا من الخطوات لتقليص التزاماتها.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق المبرم عام 2015، وأعاد فرض عقوبات على إيران؛ للضغط عليها لإجراء مفاوضات جديدة تشمل برنامجها النووي وصواريخها الباليستية وسياستها الإقليمية.

وهددت إيران، اليوم الإثنين، بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المعطلة، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20%، وهي خطوات تتجاوز كثيرًا الخطوات الصغيرة التي اتخذتها في الأسبوع الماضي، بزيادة مخزون اليورانيوم المخصب إلى أكثر من الحد المنصوص عليه في الاتفاق.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور: ”في حالة عدم تنفيذ أوروبا لالتزاماتها خلال فترة 60 يومًا التي وصلنا إليها، فإن إيران ستتخذ الخطوة الثالثة بقوة“.

وأضاف أن تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة قد تكون خطوات ممكنة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إنه لن تكون هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة ما دامت العقوبات قائمة.

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن ظريف قوله: ”لم نترك طاولة المفاوضات أبدًا … الأمريكيون قرروا ترك طاولة المفاوضات، والآن يقدمون ادعاءات كاذبة للإيهام بأنهم مستعدون للمفاوضات“.

وأضاف: ”لن نتفاوض مع من يشاركون في الإرهاب الاقتصادي ضد شعبنا. يجب أن يوقفوا هذا“.