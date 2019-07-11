بريطانيا تعبر عن القلق من ”تصرفات“ إيران وتدعو لعدم التصعيد‎

أعلن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، أن بريطانيا قلقة من تحرك سفن إيرانية لاعتراض سبيل ناقلة نفط تجارية، وتدعو لعدم التصعيد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة البريطانية أن ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلتها ”بريتيش هيريتدج“ في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من فرقاطة، الأمر الذي نفته طهران.

وقال المتحدث للصحفيين: ”نشعر بالقلق إزاء هذا العمل ونواصل حث السلطات الإيرانية على عدم تصعيد الوضع بالمنطقة“.

وأضاف: ”لنا وجود بحري قديم في الخليج، ونحن نتابع الوضع الأمني هناك باستمرار، وملتزمون بالحفاظ على حرية الملاحة بما يتفق مع القانون الدولي“.