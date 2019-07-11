واشنطن بوست: أمريكا رفضت الوساطة القطرية مع إيران

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن الولايات المتحدة رفضت عرضًا قطريًا للتوسط مع إيران، وهو ما حدا بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى عدم الحديث مجددًا حول الأمر، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن ولقائه الرئيس ترامب.

وأضاف في تصريح نشرته صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، اليوم، أن البيت الأبيض يعتقد أن فرض عقوبات أكثر شدة على إيران سيجبرها على التفاوض.

وتابع وزير الخارجية القطري: ”ما شعرنا به من الولايات المتحدة هو أنهم لا يريدون حربًا“، واستدرك قائلًا: ”لكنهم يرون أن العقوبات مفيدة في إحضار إيران إلى طاولة المفاوضات“، على حد قوله.

واعتبر آل ثاني أن الوضع بالنسبة لإيران الآن بمثابة ”المأزق“، منوهًا إلى أنه ”لا يمكن لإيران أن تأتي إلى طاولة المفاوضات تحت هذه العقوبات“.

وأشار الوزير القطري إلى أن بلاده أوضحت للولايات المتحدة، التي رفضت عرض الوساطة القطرية مع إيران في الربيع الماضي، أنها لا يمكنها تحمل أي حرب بين حليفتنا وجارتنا، على حد وصفه.