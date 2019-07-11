تقرير: صاروخ ”هواسونغ-15“ الكوري الشمالي قادر على ضرب أي مكان بالولايات المتحدة‎

كشفت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن الصاروخ الكوري الشمالي الباليستي العابر للقارات ”هواسونغ- 15″، قادر على ضرب أي نقطة في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تقرير سنوي صادر عن القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ”يونهاب“.

يشار إلى أن كوريا الشمالية نجحت في إطلاق صاروخ ”هواسونغ 15“ في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وتمتلك بيونغ يانغ ثلاثة أنواع من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، هي ”هواسونغ- 13″، و“هواسونغ- 14″، و“هواسونغ- 15“.

ويقدر مدى الصواريخ الثلاثة بـ 5.500 كلم، و 10.058 كلم، و12.874 كلم على الترتيب، وفقًا للتقرير.