بومبيو وغريفيث يتناولان آخر الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية سياسيًا

التقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، حيث تباحثا حول آخر تطورات المساعي الأممية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة التي تشهدها اليمن.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، ذكر أن اللقاء جرى بمقر الوزارة في العاصمة واشنطن.

وأوضح البيان أن الوزير الأمريكي أعرب للمبعوث الأممي عن شكره للجهود التي يبذلها من أجل التوصل لحل الأزمة اليمنية سياسيًا، وتناول معه آخر تطورات الجهود الأممية في هذا الصدد.

كما أشار البيان إلى أن الوزير أعرب خلال اللقاء كذلك عن قلقه حيال الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي في اليمن بين الحين والآخر على السعودية، مناشدًا كافة الأطراف المعنية التوصل لحل سياسي للأزمة ووقف الحرب الدائرة بالبلاد.

وكثفت جماعة الحوثي، في الفترة الأخيرة، هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، أبرزها مطارات مدن المملكة المحاذية لليمن.‎