روسيا تطلق 4 أقمار صناعية عسكرية‎

المصدر: أ ف ب

أطلقت روسيا، يوم الأربعاء، 4 أقمار صناعية بواسطة صاروخ من نوع سويوز من منصة إطلاق في بليستسك شمال البلاد، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت وكالة الأنبا“ريا نوفوستي“ عن متحدث باسم الجيش الروسي قوله إن ”وحدة من القوات الفضائية أجرت اختبارًا ناجحًا لصاروخ من نوع سويوز حمل 4 أقمار مخصصة لحاجات وزارة الدفاع“.

ولم يوضح المتحدث نوع هذه الأقمار الصناعية ولا الدور الذي ستقوم به.

وشهد القطاع الفضائي الروسي خلال الفترة الأخيرة نكسات عدة تعود إلى الفساد والإهمال، إلا أن روسيا باتت منذ العام 2011 البلد الوحيد القادر على إرسال فرق إلى المحطة الفضائية الدولية. ومع ذلك فإن فضائح فساد عدة، وتجارب فاشلة متعددة، أثَّرت سلبًا على القطاع الفضائي الروسي.

وفي العشرين من الشهر الحالي من المقرر أن يتم إرسال فريق جديد إلى المحطة الفضائية الدولية يضم: أمريكا، وروسيا، وإيطاليا.