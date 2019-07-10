ترامب: العقوبات على إيران ستزيد قريبًا وبشكل كبير

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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، اليوم الأربعاء، بتخصيب اليورانيوم سرًا ولفترة طويلة، محذرًا من أن العقوبات الأمريكية ستزيد قريبًا، فيما عقدت منظمة تابعة للأمم المتحدة اجتماعًا طارئًا بشأن انتهاك طهران للاتفاق النووي. وقال ترامب على ”تويتر“: ”لطالما كانت إيران تخصب اليورانيوم سرًا في انتهاك كامل للاتفاق الرديء الذي تكلف 150 مليار دولار، والذي أبرمه…