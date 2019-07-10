أمريكا تتهم إيران بالابتزاز.. لكنها منفتحة على الحوار

قالت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إن انتهاكات إيران للاتفاق النووي محاولة للابتزاز، وحذرت طهران من أنها تعزل نفسها لكنها أكدت استعدادها للحوار.

وذكر البيان الأمريكي أمام اجتماع استثنائي لمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ”ليس هناك سبب معقول يدعو إيران لتوسيع برنامجها النووي ولا توجد طريقة لقراءة هذا على أنه أي شيء سوى محاولة فظة وواضحة لابتزاز أموال من المجتمع الدولي“.

وجاء في البيان: ”ندعو إيران إلى العدول عن خطواتها النووية الأخيرة ووقف أي خطط لإحراز مزيد من التقدم في المستقبل، لقد أوضحت الولايات المتحدة بقولها إننا منفتحون على التفاوض دون شروط مسبقة وإننا نقدم لإيران فرصة للتطبيع الكامل للعلاقات“.