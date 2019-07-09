واشنطن تحثّ تركيا على وقف عمليات التنقيب قبالة قبرص

حثت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات التركية الثلاثاء على وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص، وذلك بعد يوم من احتجاج نيقوسيا على رسو سفينة تركية هناك.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان ”هذه الخطوة الاستفزازية تزيد التوتر في المنطقة. ندعو السلطات التركية إلى وقف تلك العمليات ونشجع كل الأطراف على ضبط النفس في تصرفاتها والإحجام عن الأعمال التي تزيد التوتر في المنطقة“.

وفي الإطار ذاته حذّرت الولايات المتحدة تركيا مجدّداً من ”عواقب سلبية“ إذا لم تتخلّ عن شراء منظومة أس-400 الصاروخية الروسية التي تعتبر الإدارة الأميركية أنّها تتعارض مع رغبة أنقرة في شراء طائرة الشبح الأميركية الجديدة من طراز أف-35.

وقالت مورغان أورتيغاس المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين الثلاثاء، إنّ ”تركيا ستعرّض نفسها لعواقب حقيقية وسلبيّة اذا قبلت منظومة أس 400. هذه العواقب تشمل المشاركة في برنامج أف-35“.

وأضافت أن الدبلوماسية الأمريكية ”واضحة للغاية في هذا الصدد“.