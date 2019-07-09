روسيا: ندعم نتائج ”المؤتمر الأفغاني للسلام“

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن بلادها تدعم نتائج ”المؤتمر الأفغاني للسلام“، الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وخلال تصريح صحفي لها حول المؤتمر، قالت زاخاروفا إن“هذا النوع من الاجتماعات يبقى قناة التواصل الوحيدة بين الأطراف الأفغانية“.

وأضافت:“نأمل أن تضع مثل هذه الاتصالات أساس اتفاقية السلام المستقبلية في أفغانستان”.

وتشكل حركة طالبان أكبر تهديد للحكومة الأفغانية، لاسيما أنها تبسط سيطرتها على العديد من المناطق في أفغانستان.

وبذلت الحكومة الأفغانية جهودًا حثيثة، لإقناع طالبان بالجلوس على الطاولة وإجراء محادثات سلام، إلا أن تلك الجهود لم تثمر عن نتائج تذكر.

يشار إلى أن الدوحة استضافت المؤتمر الأفغاني للسلام يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري بمشاركة العشرات من مختلف أطياف الشعب الأفغاني وحركة ”طالبان“.

واتفق المشاركون على خريطة طريق للسلام، قائمة على 6 شروط، هي: تأسيس النظام الإسلامي للدولة لتطبيق السلام الشامل، وبدء عملية السلام بالتزامن مع إنجاز كافة هذه البنود، ورصد ومتابعة تنفيذ اتفاق السلام.

كما يتضمن إصلاح كافة المؤسسات الحيوية التي تعود بالنفع على الشعب الأفغاني، ودعم الدول المانحة لمرحلة ما بعد اتفاق السلام، وضمان عدم تدخل الدول الجارة والإقليمية في الشأن الأفغاني.