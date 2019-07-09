واشنطن تفرض عقوبات على نواب في حزب الله اللبناني

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على نائبين في حزب الله اللبناني.

وقالت الوزارة في بيان لها إن النواب المستهدفين مدعومون من إيران وتم فرض العقوبات عليهما لاستغلالهما النظام السياسي والمالي في لبنان.

Treasury targets Iranian-backed Hizballah officials for exploiting Lebanon’s political and financial system https://t.co/Acj7IBLkXX pic.twitter.com/Ft4WV5YYLj — Treasury Department (@USTreasury) July 9, 2019

وقال سيغال ماندلكر ، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: ”حزب الله يستخدم عناصره في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسسات لدعم المصالح المالية والأمنية للجماعة الإرهابية، ولتعزيز الأنشطة الخبيثة في إيران“.

وأضاف: ”حزب الله يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة ككل، كل ذلك على حساب الشعب اللبناني“، مؤكداً استمرار الولايات المتحدة في دعم جهود الحكومة اللبنانية لحماية مؤسساتها من الاستغلال من قبل إيران وعملائها الإرهابيين، وتأمين مستقبل أكثر سلاما ورخاء للبنان“، على حد قوله.