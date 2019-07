واشنطن تفرض عقوبات على نواب في حزب الله اللبناني

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على نائبين في حزب الله اللبناني. وقالت الوزارة في بيان لها إن النواب المستهدفين مدعومون من إيران وتم فرض العقوبات عليهما لاستغلالهما النظام السياسي والمالي في لبنان. Treasury targets Iranian-backed Hizballah officials for exploiting Lebanon’s political and financial system https://t.co/Acj7IBLkXX pic.twitter.com/Ft4WV5YYLj — Treasury Department (@USTreasury) July 9,…