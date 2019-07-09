قائد الحرس الثوري: دائرة صراعنا مع أمريكا ستتسع في المستقبل

قال القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، إن دائرة الصراع مع الولايات المتحدة سوف تتسع في المستقبل، زاعمًا أن ”إيران لم تتلق أي هزيمة في أي حرب“.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن اللواء سلامي، قوله خلال كلمة له أمام حشد من قادة القوات البرية للحرس الثوري شمال شرق البلاد: ”لن نُهزم في أي حرب قد تندلع على أي نقطة في الكرة الأرضية، وذلك بفضل الله والقوات المسلحة الإيرانية“.

وأضاف: ”ستتسع دائرة الصراع مع أعدائنا في المستقبل“، في إشارة إلى الولايات المتحدة التي تصاعد التوتر بينها وبين إيران، عقب قيام القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، الشهر الماضي، بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة، زعمت طهران أنها دخلت مجالها الجوي قرب مقاطعة هرمزغان جنوب البلاد.

وتابع قائد الحرس الثوري: ”استراتيجيات العدو متباينة، أحيانًا عسكرية، وأحيانًا اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، وأحيانًا هجينة“، مضيفًا: ”العدو ينشط اليوم في جميع المجالات، وفي الواقع نحن في حرب كاملة مع العدو إلى أقصى حد“.