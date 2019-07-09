في تهديد مباشر.. نتنياهو: طائراتنا قادرة على الوصول إلى إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن طائرات الجيش الإسرائيلي يمكنها الوصول إلى كل مكان في إيران، وذلك ردًا على تهديدات طهران المتواصلة باستهداف إسرائيل.

وأضاف نتنياهو في تصريح له: ”قلت في قاعدة نيفاتيم الجوية: أرى جميع منظومات الأسلحة وطائراتنا، ومن خلفي تقف طائرة F-35 العظيمة“.

وتابع: ”إيران تهدد مؤخرًا بتدمير إسرائيل، يجب أن تتذكر إيران بأن هذه الطائرات تستطيع أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط، وأيضًا إلى إيران، وبكل تأكيد أيضًا إلى سوريا“.

وكان نتنياهو قد استبق هذه التصريحات بمطالبة الدول الأوروبية بمزيد من العقوبات على طهران، بقوله: ”علينا أن نصد العدوان الإيراني الآن، يجب على أوروبا أن تدعم العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ونحن بالتأكيد قمنا بذلك“.