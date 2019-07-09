متحدث: السفير البريطاني لدى واشنطن باقٍ في منصبه بدعم كامل من ماي

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، إن السفير البريطاني لدى واشنطن مستمر في منصبه ويواصل عمله بدعم كامل من رئيسة الوزراء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، أمس الإثنين، إنه لن يتعامل مع السفير البريطاني كيم داروك بعد تسريب مذكرات سرية وصف فيها السفير إدارة ترامب بأنها ”تفتقر للكفاءة“.

وقال المتحدث: ”السير كيم ما زال يحظى بالدعم الكامل لرئيسة الوزراء.. ومستمر في القيام بمهام وظيفته بدعم كامل من رئيسة الوزراء“.

وأضاف أن ماي أكدت مجددًا للوزراء أن التسريبات غير مقبولة.