مبعوث ماكرون يجتمع مع شمخاني في طهران الأربعاء

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، إن إيماويل بون، كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيصل إلى طهران يوم غد الأربعاء، للقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني.

وأضافت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ أن ”زيارة مبعوث الرئيسي الفرنسي إلى طهران تأتي لإجراء مفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار الجهود الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي”، مشيرة إلى أن ”مستشار ماكرون سيجتمع مع شمخاني يوم الأربعاء“.

وتأتي هذه الزيارة بعد محادثة هاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني حسن روحاني، وكذلك مسألة وجود الولايات المتحدة في مفاوضات (P4+ (1 مع إيران المتعلقة بالملف النووي.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، السبت الماضي، أن ماكرون اتفق مع روحاني، خلال اتصال هاتفي بينهما على بحث الشروط اللازمة للخروج من أزمة الاتفاق النووي بحلول 15 يوليو/ تموز الجاري.

وقال مكتب الرئاسة الفرنسية في بيان له: ”رئيس الجمهورية اتفق مع نظيره الإيراني على أن يستكشف بحلول 15 يوليو شروط استئناف الحوار بين الأطراف كافة“.

وأضاف البيان أن ماكرون عبر خلال المكالمة الهاتفية التي استغرقت أكثر من ساعة، عن قلقه البالغ بشأن المخاطر المترتبة على إضعاف الاتفاق النووي وتبعاته المحتملة، مشيرًا إلى أنه سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والشركاء المعنيين ”للمشاركة في وقف تصعيد التوتر المرتبط بالقضية النووية الإيرانية“.

ووصف روحاني، الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة منذ انسحابها من الاتفاق النووي بـ ”الإرهاب والحرب الاقتصادية“.