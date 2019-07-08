قناة إسرائيلية تبث بعض اعترافات نتنياهو في أحد ملفات فساده

نشرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الإثنين، بعض اعترافات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أحد ملفات فساده، بعد أن سمحت الشرطة الإسرائيلية بالنشر.

وذكرت القناة أن نتنياهو اعترف بقيامه باستدعاء مروحية عسكرية لتوصيل المليونير ملينشتاين وصديقه، لإجراء مقابلة مع ملك الأردن.

وأضافت القناة العبرية أن نتنياهو حصل على العديد من الهدايا الفاخرة، كانت عبارة عن سجائر ومشروبات روحية باهظة الثمن، على مدار 5 سنوات، بعد أن قدّم تسهيلات لصديق المليونير ملينشتاين.

وأوضحت أن نتنياهو خضع للتحقيق بملفات الفساد 12 مرة، بمكاتب وحدة ”لاهب“ بالشرطة الإسرائيلية، لافتة إلى أن المستشار القانوني للحكومة قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وإخضاعه لجلسة استماع، بتهمة الغش والخداع وخيانة الأمانة.

وتلاحق نتنياهو العديد من ملفات الفساد المالي والإداري، فيما وجهت له المحاكم الإسرائيلية العديد من لوائح الاتهام بسبب ما وصفته بـ“تلقي الرشاوى وخيانة الأمانة“ المنوطة به خلال رئاسته للحكومة الإسرائيلية.