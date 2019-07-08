حكومة جبل طارق: الناقلة الإيرانية المصادرة كانت محملة بالنفط بكامل طاقتها

قالت حكومة جبل طارق اليوم الإثنين، إن الفحوص أظهرت أن الناقلة الإيرانية العملاقة التي صودرت في المنطقة التابعة لبريطانيا الأسبوع الماضي، كانت محملة بالكامل بنفط خام.

وصعد جنود من مشاة البحرية الملكية البريطانية إلى السفينة ”غريس 1“ قبالة ساحل جبل طارق يوم الخميس، وقاموا بمصادرتها بسبب اتهامات بخرقها العقوبات بنقلها النفط إلى سوريا.

وأوضحت حكومة جبل طارق في بيان: ”بوسع حكومة جبل طارق أن تؤكد الآن وبعد حصولها على نتائج الفحص المعملي الشامل.. أن جريس 1 التي احتجزت في الساعات الأولى من صباح الخميس محملة بالنفط الخام بأقصى طاقتها“.

وأضافت ”تتعارض نتائج هذه الفحوص.. مع بيانات من بعض المعلقين غير المختصين تكهنوا بأن السفينة لم تكن محملة بنفط“.