ظريف: لن يكون هناك اتفاق نووي أفضل من اتفاق 2015

أكد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، أنه ليس بوسع القوى العالمية التفاوض على اتفاق مع إيران ”أفضل من الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015“.

وقال ظريف، في تغريدة على ”تويتر“، ”الفريق (باء) باع ترامب بحماقة اعتقادًا بأن قتل الاتفاقية من خلال الإرهاب الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى اتفاق أفضل“.

وأضاف: ”بعد أن بات جليًا على نحو متزايد أنه لن يكون هناك اتفاق أفضل، فإنهم يطالبون على نحو غريب بإذعان إيران التام، ثمة مخرج لهذا الأمر، ولكن ليس مع وجود الفريق (باء) في السلطة“.

وكان ظريف قال في السابق، إن ما يطلق عليه ”الفريق باء“ الذي يضم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وهو من المتشددين تجاه إيران، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يدفع ترامب للدخول في حرب مع طهران.

وفي وقت سابق اليوم، هددت إيران بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة عن العمل وزيادة درجة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 20%، ضمن خطواتها الكبيرة التالية المحتملة في إطار تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.